Сенатор Пушков: в Европе существует запрос на нормализацию отношений с Россией

Ранее президент РФ Владимир Путин добавил, что европейские лидеры сами разорвали все связи с Россией. Он также указал, что власти Украины запретили себе переговоры с российской стороной по урегулированию конфликта. При этом Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога ни с Украиной, ни с Европой.