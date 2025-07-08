Сенатор Пушков: в Европе существует запрос на нормализацию отношений с Россией

В Европе есть желание наладить отношения с Россией, но оно слабее стремления к конфронтации. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в беседе с aif.ru.
«Запрос на нормализацию отношений в европейском обществе существует, но уступает запросу на даже не на холодную войну, а то, что я называю ледяной войной», — отметил Пушков.
Политик пояснил, что нынешние отношения с Европой гораздо хуже, чем во времена холодной войны. По его словам, тогда противостояние было мягким: не вводили персональные санкции, не разрушали газопроводы, а лидеры стран встречались и подписывали важные соглашения. Сейчас же, как отметил сенатор, контакты с Европой практически отсутствуют.
Ранее президент РФ Владимир Путин добавил, что европейские лидеры сами разорвали все связи с Россией. Он также указал, что власти Украины запретили себе переговоры с российской стороной по урегулированию конфликта. При этом Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога ни с Украиной, ни с Европой.