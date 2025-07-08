Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Пушков: в Европе существует запрос на нормализацию отношений с Россией

Пушков отметил, что желание Европы нормализовать отношения с РФ меньше, чем склонность к конфронтации.

Источник: Комсомольская правда

В Европе есть желание наладить отношения с Россией, но оно слабее стремления к конфронтации. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков в беседе с aif.ru.

«Запрос на нормализацию отношений в европейском обществе существует, но уступает запросу на даже не на холодную войну, а то, что я называю ледяной войной», — отметил Пушков.

Политик пояснил, что нынешние отношения с Европой гораздо хуже, чем во времена холодной войны. По его словам, тогда противостояние было мягким: не вводили персональные санкции, не разрушали газопроводы, а лидеры стран встречались и подписывали важные соглашения. Сейчас же, как отметил сенатор, контакты с Европой практически отсутствуют.

Ранее президент РФ Владимир Путин добавил, что европейские лидеры сами разорвали все связи с Россией. Он также указал, что власти Украины запретили себе переговоры с российской стороной по урегулированию конфликта. При этом Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога ни с Украиной, ни с Европой.