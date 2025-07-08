Суд в Баку оставил под арестом главу и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»

Согласно данным источника, постановление первой судебной инстанции, предусматривающее содержание под стражей сроком на четыре месяца, не было изменено.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. А недавно комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией.
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Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.Читать дальше