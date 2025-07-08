Суд в Баку оставил под арестом главу и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. А недавно комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией.