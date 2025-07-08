Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Баку оставил под арестом главу и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»

Суд в Баку оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова, которые добивались смягчения меры пресечения. Об этом сообщает агентство АПА.

Источник: Life.ru

Согласно данным источника, постановление первой судебной инстанции, предусматривающее содержание под стражей сроком на четыре месяца, не было изменено.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. А недавно комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан к деэскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше