В США призвали Запад дать Украине спокойно умереть

Риттер предложил Западу, если тот все еще желает поставлять оружие Киеву, отправлять ему только то вооружение, которое российская армия легко уничтожит. И предупредил, что даже в этом случае США со своими евросоюзниками могут остаться беззащитными на десятки лет.