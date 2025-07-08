Исход украинского конфликта уже нельзя изменить, поэтому Западу не стоит заниматься поставками вооружения, чтобы не остаться беззащитными на десятилетия. Об этом заявил аналитик из США Скотт Риттер.
«Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут. Лучше дать ей спокойно умереть», — отметил он.
Риттер предложил Западу, если тот все еще желает поставлять оружие Киеву, отправлять ему только то вооружение, которое российская армия легко уничтожит. И предупредил, что даже в этом случае США со своими евросоюзниками могут остаться беззащитными на десятки лет.
Ранее «МК» писал, что эк-офицер американской разведки Скотт Риттер высказал мнение, что Соединенные Штаты утратили рычаги влияния на развитие событий вокруг Украины. А Россия начинает диктовать новые правила глобальной игры.