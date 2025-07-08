Киевлянка объяснила, как начсостав ВСУ хочет разбогатеть, продлевая конфликт

В ходе беседы с корреспондентом KP.RU она также добавила, что киевский начсостав активно наживается на желании членов формирований ВСУ оказаться вдали от боевых действий. Как указали в издании, порядка 70 процентов «жалования» радикалов уходит на то, чтобы уехать «в отпуск».