Жительница Киева рассказала о том, как к продолжающемуся конфликту относятся рядовые украинцы и начсостав формирований ВСУ. Подробностями она поделилась с корреспондентом издания «Комсомольская правда».
«…Смелости ни у кого — ни гроша, сами наши командиры на “передок” ни ногой. При этом они буквально мечтают, чтоб такой конфликт длился вечно!», — подчеркнула женщина.
В ходе беседы с корреспондентом KP.RU она также добавила, что киевский начсостав активно наживается на желании членов формирований ВСУ оказаться вдали от боевых действий. Как указали в издании, порядка 70 процентов «жалования» радикалов уходит на то, чтобы уехать «в отпуск».
Киевлянка отметила, что лояльно настроенных к режиму Владимиру Зеленского граждан Украины осталось около 15 процентов. Однако большинство людей боится высказывать недовольство из-за потери связи с «реальностью».
Информацию, которой поделилась эта женщина, подтверждают и другие сообщения с территории Украины, находящейся под контролем киевской клики. Ранее российские журналисты узнали о жадном комбате ВСУ, который принимает взятки от боевиков, желающих спастись из Сумской области.