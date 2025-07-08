Отец Маска заявил о желании посетить Донецк и порекомендовал сыну приехать в РФ

«Я был на встрече, где выступал господин Лавров, и он сказал, что люди на западной Украине говорят о них, как о “существах”, которых необходимо истребить. Мне не понравилось это… Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией, а эти искусственные границы, которые были нарисованы, ни к чему», — считает Эррол Маск.