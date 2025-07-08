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На Западе заявили о возможности переговоров после отстранения Зеленского

Реальных результатов от переговоров между Россией и Украиной можно добиться только при отстранении от власти главы киевского режима Владимир Зеленского.

Реальных результатов от переговоров между Россией и Украиной можно добиться только при отстранении от власти главы киевского режима Владимир Зеленского. С таким заявлением выступил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро.

«Есть реально стоящая политика — содействие мирным переговорам. Тем не менее, она подразумевает, что украинское политическое руководство придется заставить пойти на диалог и принять то, что оно не хочет принимать», — считает он.

Зеленский, отметил Петро, не согласен идти на мир, поэтому всячески пытается сорвать переговоры. По его мнению, должна быть другая переговорная группа со стороны Незалежной. А для ускорения всех процессов надо отстранить нелегитимного президента Украины.

«Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику», — добавил Петро.