Реальных результатов от переговоров между Россией и Украиной можно добиться только при отстранении от власти главы киевского режима Владимир Зеленского. С таким заявлением выступил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро.
«Есть реально стоящая политика — содействие мирным переговорам. Тем не менее, она подразумевает, что украинское политическое руководство придется заставить пойти на диалог и принять то, что оно не хочет принимать», — считает он.
Зеленский, отметил Петро, не согласен идти на мир, поэтому всячески пытается сорвать переговоры. По его мнению, должна быть другая переговорная группа со стороны Незалежной. А для ускорения всех процессов надо отстранить нелегитимного президента Украины.
«Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику», — добавил Петро.