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Единичный залп «Искандера» вновь ликвидировал десятки киевских радикалов

Бойцы Российской Армии с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по месту скопления радикалов ВСУ в харьковском городе Чугуев.

Бойцы Российской Армии с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по месту скопления радикалов ВСУ в харьковском городе Чугуев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

«…По предварительным данным, в результате удара потери ВСУ составили до 50 украинских националистов, 3 единицы автомобильной техники и пункт управления БПЛА», — отметили в военном ведомстве.

Как указали на РИА Новости, речь идет о боевиках из 154-й отдельной мотострелковой бригады формирований киевского режима. В качестве цели была выбрана территория, которую радикалы использовали в качестве пункта временного размещения.

Стоит отметить, что расчеты «Искандеров» регулярно наносят сокрушительные удары по объектам украинских неонацистов. Ранее, 1 июля, российские солдаты одним ракетным залпом ОТКР полностью ликвидировали 110-ю отдельную мехбригаду ВСУ в Запорожье.

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