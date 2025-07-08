Единичный залп «Искандера» вновь ликвидировал десятки киевских радикалов

Бойцы Российской Армии с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесли удар по месту скопления радикалов ВСУ в харьковском городе Чугуев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.
«…По предварительным данным, в результате удара потери ВСУ составили до 50 украинских националистов, 3 единицы автомобильной техники и пункт управления БПЛА», — отметили в военном ведомстве.
Как указали на РИА Новости, речь идет о боевиках из 154-й отдельной мотострелковой бригады формирований киевского режима. В качестве цели была выбрана территория, которую радикалы использовали в качестве пункта временного размещения.
Стоит отметить, что расчеты «Искандеров» регулярно наносят сокрушительные удары по объектам украинских неонацистов. Ранее, 1 июля, российские солдаты одним ракетным залпом ОТКР полностью ликвидировали 110-ю отдельную мехбригаду ВСУ в Запорожье.