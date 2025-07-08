В Брюсселе прошла акция протеста против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Помимо этого, участники митинга выразили обеспокоенность возможным участием главы Еврокомиссии в других правонарушениях. В частности, прозвучали обвинения во вмешательстве в электоральные процессы в Германии и Румынии, а также в нарушении положений европейского законодательства.