В Брюсселе прошла акция протеста против главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Протестующие заявили, что располагают сведениями о возможной коррупционной сделке, связанной с закупкой вакцин против CoViD-19. По их утверждению, фон дер Ляйен вела неформальные переговоры с руководителем корпорации Pfizer Альбертом Бурла о поставках препаратов, не прошедших полноценного клинического тестирования. Общая стоимость контракта, по информации организаторов акции, составила 35 миллиардов евро.
Помимо этого, участники митинга выразили обеспокоенность возможным участием главы Еврокомиссии в других правонарушениях. В частности, прозвучали обвинения во вмешательстве в электоральные процессы в Германии и Румынии, а также в нарушении положений европейского законодательства.
Ранее на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге по инициативе румынского депутата Георге Пипереа состоялись дебаты о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Депутату удалось собрать минимум подписей для вынесения вопроса на рассмотрение Европейского парламента. Голосование состоится 10 июля.