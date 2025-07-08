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Нетаньяху сообщил о номинировании Трампа на Нобелевскую премию мира

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о номинировании президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Источник: Reuters

«Хочу передать вам письмо, которое я направил в Нобелевский комитет. Оно номинирует вас на премию мира. Вы заслуживаете ее и должны ее получить», — сказал он на встрече с американским лидером в Белом доме.

Нетаньяху добавил, что высоко ценит усилия Трампа, направленные на «достижение мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».

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