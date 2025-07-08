Трамп заявил, что США будут поставлять Украине оружие

«Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться», — заявил Трамп в ответ на вопрос о наличии у американской администрации планов поставки оружия Киеву.
«По ним очень сильно бьют. Мы отправим еще оружие, преимущественно оборонительное», — продолжил американский лидер.
Украинский кризис он назвал «монстром, созданным [бывшим президентом США Джо] Байденом». При этом Трамп вновь повторил тезис о том, что он «очень недоволен президентом [России Владимиром] Путиным». «Я огорчен тем, что Путин не остановился», — заявил Трамп.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера о разочарованности итогом разговора с главой российского государства, заявил, что Россия с вниманием относится ко всем заявлениям президента США.
2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других вооружений. Вместе с тем американский президент Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.