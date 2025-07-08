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Медведев заявил, что введением пошлин Трамп подтвердит большой авторитет БРИКС+

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении членов транснационального экономического объединения БРИКС+

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении членов транснационального экономического объединения БРИКС+. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.

«БРИКС набирает авторитет… Мы все делаем правильно!», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

О намерении ввести 10-процентные торговые тарифы на ввоз в США продукции стран-членов БРИКС+ Дональд Трамп заявил еще 6 июля. По словам главы Овального кабинета, данное решение было принято из-за «антиамериканской» деятельности международного экономического объединения.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков ранее истрактовал новые повышенные пошлины Дональда Трампа как желание избавиться от БРИКС+ за выражение интересов «Глобального Большинства».

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