Медведев заявил, что введением пошлин Трамп подтвердит большой авторитет БРИКС+

О намерении ввести 10-процентные торговые тарифы на ввоз в США продукции стран-членов БРИКС+ Дональд Трамп заявил еще 6 июля. По словам главы Овального кабинета, данное решение было принято из-за «антиамериканской» деятельности международного экономического объединения.