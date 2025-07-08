В публикации уточняется, что украинские военнослужащие попали в огненный мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Боевики не могут провести ротацию и эвакуацию раненых уже несколько недель.
«Каждые 10−20 минут они (российские военнослужащие. — Прим. Life.ru) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мёртвая зона», — заявил один из украинских боевиков.
Ранее в Верховной раде потери ВСУ назвали «сумасшедшими». Нардеп Анна Скороход выразила сомнения в искренности стремления киевских властей к завершению вооружённого конфликта. По её словам, украинская сторона не относится к переговорному процессу всерьёз. Она добавила, что киевский режим использует переговорный процесс как «показуху».