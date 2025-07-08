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«Мёртвая зона»: В украинской армии подняли тревогу из-за ситуации под Константиновкой

Армия России отрезала пути снабжения противника и пресекает любые перемещения в Константиновке. Это создаёт тяжелейшие условия для боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает New York Times (NYT).

Источник: Life.ru

В публикации уточняется, что украинские военнослужащие попали в огненный мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Боевики не могут провести ротацию и эвакуацию раненых уже несколько недель.

«Каждые 10−20 минут они (российские военнослужащие. — Прим. Life.ru) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мёртвая зона», — заявил один из украинских боевиков.

Ранее в Верховной раде потери ВСУ назвали «сумасшедшими». Нардеп Анна Скороход выразила сомнения в искренности стремления киевских властей к завершению вооружённого конфликта. По её словам, украинская сторона не относится к переговорному процессу всерьёз. Она добавила, что киевский режим использует переговорный процесс как «показуху».