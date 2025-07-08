«Мы должны»: Трамп пообещал отправить больше оружия Украине

Ранее Трамп утверждал, что оказывает значительную поддержку Киеву, одновременно критикуя прошлую администрацию. Республиканец подчеркнул свою активную позицию по украинскому вопросу, хотя и не уточнил конкретные формы оказываемой поддержки. Он традиционно возложил ответственность за начало конфликта на бывшую администрацию, повторив свой тезис, что при его руководстве войны удалось бы избежать.