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«Мы должны»: Трамп пообещал отправить больше оружия Украине

Американский лидер Дональд Трамп намерен отправить больше оружия Украине. Президент США подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. Трансляцию мероприятия с израильским премьером Биньямином Нетаньяху вело агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: Life.ru

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп утверждал, что оказывает значительную поддержку Киеву, одновременно критикуя прошлую администрацию. Республиканец подчеркнул свою активную позицию по украинскому вопросу, хотя и не уточнил конкретные формы оказываемой поддержки. Он традиционно возложил ответственность за начало конфликта на бывшую администрацию, повторив свой тезис, что при его руководстве войны удалось бы избежать.

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