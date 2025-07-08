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Опубликованы последние 11 часов жизни Эпштейна, но есть нюанс

ФБР раскрыла данные о последних часах жизни скандально известного Джеффри Эпштейна, опубликовав видеоролик.

ФБР раскрыла данные о последних часах жизни скандально известного Джеффри Эпштейна, опубликовав видеоролик. Спецслужба утверждает, что был суицид, но на записи стерта одна минута видео.

Ролик содержит 11-часовой день Эпштейна. Он должен был стать основным доказательством того, что было место самоубийство.

Однако пользователи разглядели, что одна минута стерта. И на этот счет теперь многие спорят о причинах смерти мужчины.

Эпштейна, как известно, обвиняют в создании сети по эксплуатации детей до 18 лет. За годы многие известные деятели были у главного героя публикации. В ФБР также поспешили сообщить, что никакого секретного списка не существует.