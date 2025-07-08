Франция пыталась украсть ингредиенты для ядерной бомбы у Украины

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Еврокомиссия планирует полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году. Для перехода на альтернативные поставки потребуется 241 млрд евро. ЕС уже закупает уран в Казахстане, Канаде и Нигере, но это выходит дороже. Также Евросоюз сталкивается с трудностями утилизации ядерных отходов — пока конкурировать с «Росатомом» в этом направлении он не может. Инвестиции в переработку считаются недостаточными и запоздалыми.