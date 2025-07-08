Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время возобновит поставки средств ведения боя для радикалов формирований ВСУ. Его слова приводит информагентство Associated Press.
«…Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары», — заявил Дональд Трамп репортеру AP.
Американский лидер добавил, что он собирается передать ВСУ в ближайшее время некие «оборонительные вооружение».
Примечательно, что всего несколькими часами ранее пресс-секретарь Белого дома объяснила сообщения о заморозке поставок киевским радикалам процедурой «проверки» со стороны Министерства обороны США.
Однако нельзя не согласиться со словами главы Овального кабинета о «сильных ударах», которые в данный момент «получают» украинские неонацисты. Ранее корреспондент «МК» в рамках нового эксклюзивного репортажа узнал у бойцов артиллерийского расчета группировки войск «Днепр» Армии России о том, как они уничтожают радикалов «в режиме нон-стоп».