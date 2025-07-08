Однако нельзя не согласиться со словами главы Овального кабинета о «сильных ударах», которые в данный момент «получают» украинские неонацисты. Ранее корреспондент «МК» в рамках нового эксклюзивного репортажа узнал у бойцов артиллерийского расчета группировки войск «Днепр» Армии России о том, как они уничтожают радикалов «в режиме нон-стоп».