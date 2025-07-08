Трамп пообещал передать Украине больше оружия

США передадут киевскому режиму больше вооружений, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
«Мы собираемся отправить больше оружия. Они (ВСУ — прим. ред.) сейчас получают очень сильные удары», — сказал глава Белого дома.
По словам Трампа, в основном речь якобы идёт об «оборонительных» вооружениях.
Напомним, ранее средства массовой информации и американские чиновники начали утверждать, что США остановили поставки на Украину ракет для ЗРК Patriot, 155-мм снарядов и других видов оружия.
4 июля премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Соединённые Штаты не прекратили передачу вооружений киевскому режиму. Она отметила, что США лишь «пересмотрели решения», которые касаются «отдельных компонентов».