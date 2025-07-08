Илон Маск объявил о запуске Starlink в Катаре

«Starlink теперь доступен в Катаре!» — написал американский миллиардер.
Ранее Илон Маск вступил в заочную полемику с президентом США Дональдом Трампом, опубликовав в соцсети X сатирическую картинку, намекающую на отсутствие юридических последствий в деле, связанном с финансистом Джеффри Эпштейном. Опубликованное изображение содержало текст, указывающий на число арестов, связанных с делом Эпштейна. Маск написал: «Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали».
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