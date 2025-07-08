Стоит отметить, что это не единственный раз за последние несколько недель, когда в Польше вспоминают кризис на Украине в преддверии ухода с поста главы страны. Ранее стало известно, что власти западного соседа Незалежной передадут киевской клике все свои резервы советских танков, заменив их на южнокорейские боевые машины.