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Покидающий пост глава Польши в прощальной речи призвал дальше бороться с Россией

В ходе своего прощального визита в Чехию Президент Республики Польша прокомментировал продолжение поддержки киевских боевиков со стороны Евросоюза.

В ходе своего прощального визита в Чехию Президент Республики Польша прокомментировал продолжение поддержки киевских боевиков со стороны Евросоюза. Его выступление в рамках пресс-конференции приводит информагентство ANSA.

«…Если удастся эффективно остановить Россию, и если с помощью различных методов и средств удастся добиться того, что Россия прекратит свою агрессию против Украины, то оказание Украине большой военной поддержки просто перестанет быть необходимым», — заявил Анджей Дуда.

Уходящий в отставку политик также обратил внимание на то, что продолжающийся конфликт «обескровливает» формирования киевского режима. Как указали в ANSA, Анджей Дуда также признал превосходство ресурсного потенциала Вооруженных сил РФ.

Стоит отметить, что это не единственный раз за последние несколько недель, когда в Польше вспоминают кризис на Украине в преддверии ухода с поста главы страны. Ранее стало известно, что власти западного соседа Незалежной передадут киевской клике все свои резервы советских танков, заменив их на южнокорейские боевые машины.

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