Трамп пообещал Зеленскому, что даст столько военной помощи, сколько сможет

Республиканец добавил, не отдавал приказа Пентагону поставить на паузу отправку Украине отдельных видов вооружений.
«Трамп проинформировал Зеленского в телефонном разговоре в пятницу, что он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия», — сообщает издание.
Ранее стало известно, что Трамп намерен отправить больше оружия Украине. Президент США подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. По его словам, Незалежная сейчас получает очень сильные удары.