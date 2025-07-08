Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал Зеленскому, что даст столько военной помощи, сколько сможет

В ходе телефонного разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским американский лидер Дональд Трамп заверил экс-комика в готовности Вашингтона предоставить максимально возможный объём военной помощи. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

Республиканец добавил, не отдавал приказа Пентагону поставить на паузу отправку Украине отдельных видов вооружений.

«Трамп проинформировал Зеленского в телефонном разговоре в пятницу, что он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце, но не приказал министерству заморозить поставки оружия», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Трамп намерен отправить больше оружия Украине. Президент США подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. По его словам, Незалежная сейчас получает очень сильные удары.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше