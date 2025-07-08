Названа страна, армия которой станет сильнейшей в ЕС

В связи с тем, что производственные мощности Польши, направленные на изготовление пороха и боеприпасов, возрастают из-за спроса в ЕС. Это обстоятельство позволит называть армию этой страны сильнейшей в Евросоюзе, заявили в «Росконгрессе».