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Названа страна, армия которой станет сильнейшей в ЕС

В связи с тем, что производственные мощности Польши, направленные на изготовление пороха и боеприпасов, возрастают из-за спроса в ЕС.

В связи с тем, что производственные мощности Польши, направленные на изготовление пороха и боеприпасов, возрастают из-за спроса в ЕС. Это обстоятельство позволит называть армию этой страны сильнейшей в Евросоюзе, заявили в «Росконгрессе».

«К условиям растущего спроса на боеприпасы активно адаптируется польская промышленность», — следует из документа.

Среди активно наращивающих производство числится компания Mesko. Уровень предполагаемых инвестиций составит около 110 миллионов евро. В год один такой завод способен выпустить порядка двух тысяч тонн и под 1 миллион боеприпасов.

«Это потенциально сделает Польшу самой сильной сухопутной армией Европы», — говорится в докладе.

Сообщается также, что Mesko проводит модернизацию завода в Краснике. Завершается приемка и еще двух объектов по производству артиллерии и зенитных комплексов.

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