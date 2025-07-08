Названа страна, армия которой станет сильнейшей в ЕС

«К условиям растущего спроса на боеприпасы активно адаптируется польская промышленность», — следует из документа.
Среди активно наращивающих производство числится компания Mesko. Уровень предполагаемых инвестиций составит около 110 миллионов евро. В год один такой завод способен выпустить порядка двух тысяч тонн и под 1 миллион боеприпасов.
«Это потенциально сделает Польшу самой сильной сухопутной армией Европы», — говорится в докладе.
Сообщается также, что Mesko проводит модернизацию завода в Краснике. Завершается приемка и еще двух объектов по производству артиллерии и зенитных комплексов.
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