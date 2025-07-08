Песков заявил об отношении Кремля к делу челябинского олигарха Струкова

Напомним, скандал вокруг Константина Струкова, под контролем которого находится одна из крупнейших в России компаний по золотодобычи, развернулся после того, как ее деятельности возникли некоторые вопросы со стороны надзорных органов и силовиков. Особенно мощный информационный шум начался после того, как в федеральных СМИ появилась информация, что Струков хотел покинуть страну на своем личном самолете, однако силовики не дали ему возможность улететь за границу. Кадры со Струковым, сидящим в бизнес-джете в окружении силовиков, разлетелись по всему интернету. После пресс-служба «Южуралзолота» заявила, что Константин Струков и не планировал покидать Россию и, как прежде, готов сотрудничать с государством по всем вопросам, связанным с расследованием вокруг «Южуралзолото».