Песков заявил об отношении Кремля к делу челябинского олигарха Струкова

Об отношении Кремля к этому делу Песков высказался после вопроса журналистов. Но его ответ, скорее, был отказом от комментария — «это не является прерогативой администрации президента». Песков подчеркнул, что в настоящий момент этот вопрос стоит адресовать к надзорным и правоохранительным органам, «поэтому здесь мы не можем это никак комментировать».
Напомним, скандал вокруг Константина Струкова, под контролем которого находится одна из крупнейших в России компаний по золотодобычи, развернулся после того, как ее деятельности возникли некоторые вопросы со стороны надзорных органов и силовиков. Особенно мощный информационный шум начался после того, как в федеральных СМИ появилась информация, что Струков хотел покинуть страну на своем личном самолете, однако силовики не дали ему возможность улететь за границу. Кадры со Струковым, сидящим в бизнес-джете в окружении силовиков, разлетелись по всему интернету. После пресс-служба «Южуралзолота» заявила, что Константин Струков и не планировал покидать Россию и, как прежде, готов сотрудничать с государством по всем вопросам, связанным с расследованием вокруг «Южуралзолото».
Ранее, как писал ТАСС, Генпрокуратура РФ направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», которые принадлежат крупнейшему его акционеру и депутат Законодательного собрания Челябинской области Струкову. Обратим внимание, что в настоящее время «Южуралзолото» работает на месторождениях не только в Челябинской области, но и в Красноярском крае и Хакасии, в год компания производит 450 тысяч унций золота.