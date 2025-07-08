Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал ситуацию на Украине «ужасной»

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчён действиями Москвы в контексте конфликта на территории Украины. Об этом американский лидер заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Трансляция встречи велась агентством Associated Press.

Источник: Life.ru

«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент (России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин не останавливается», — заявил республиканец.

Хозяин Белого дома также охарактеризовал происходящее как «ужасную вещь» и добавил, что не может поддерживать поведение российского руководства. Трамп вновь напомнил, что, по его мнению, конфликт между Россией и Украиной не должен был произойти.

А ранее глава Соединённых Штатов заявил, что намерен отправить больше оружия Украине. Трамп подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах, так как Киев «должен иметь возможность защищать себя».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше