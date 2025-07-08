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Уиткофф назвал сроки встречи представителей США и Ирана

Переговоры между делегациями Соединённых Штатов и Ирана касательно ядерного соглашения могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщил спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф. Трансляция велась агентством Associated Press.

Источник: Life.ru

«Очень скоро. На следующей неделе или около того», — сказал Уиткофф в ответ на вопрос о сроках встречи.

А ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что политика Израиля направлена на эскалацию конфликта. Он также призвал США обратить на это внимание. Пезешкиан также заверил, что Тегеран не стремится к войне и не намерен разрабатывать ядерное оружие.

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