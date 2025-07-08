На Западе признали отчаянный шаг ЕС в отношении России

«Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины», — подчеркнул он.
По мнению Бо, представители ЕС до сих пор не могут понять, как и на каких условиях выстраивать диалог с Москвой. И здесь даже не срабатывает «коллективный разум» глав Евродипломатии и Еврокомиссии Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен вместе с французским лидером Макроном.
Аналитик утверждает, что Россия уверенно побеждает в конфликте с Украиной. И заставить Москву принимать какие-то требования, выдвинутые ЕС, не получится. Этого пока так и не поняли еврочиновники, считает Бо. Их ультиматумы ничем не подкреплены, заключил он.
Ранее «МК» писал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону посоветовали перестать поддерживать власти Украины.