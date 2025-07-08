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На Западе признали отчаянный шаг ЕС в отношении России

Страны Евросоюза начали осознавать важность диалога с Россией, однако не могут понять, как вести его.

Страны Евросоюза начали осознавать важность диалога с Россией, однако не могут понять, как вести его. Политика ультиматумов в данном случае бесполезна, заявил экс-советник НАТО и отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо.

«Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины», — подчеркнул он.

По мнению Бо, представители ЕС до сих пор не могут понять, как и на каких условиях выстраивать диалог с Москвой. И здесь даже не срабатывает «коллективный разум» глав Евродипломатии и Еврокомиссии Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен вместе с французским лидером Макроном.

Аналитик утверждает, что Россия уверенно побеждает в конфликте с Украиной. И заставить Москву принимать какие-то требования, выдвинутые ЕС, не получится. Этого пока так и не поняли еврочиновники, считает Бо. Их ультиматумы ничем не подкреплены, заключил он.

Ранее «МК» писал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону посоветовали перестать поддерживать власти Украины.

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