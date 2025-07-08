На Западе признали отчаянный шаг ЕС в отношении России

По мнению Бо, представители ЕС до сих пор не могут понять, как и на каких условиях выстраивать диалог с Москвой. И здесь даже не срабатывает «коллективный разум» глав Евродипломатии и Еврокомиссии Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен вместе с французским лидером Макроном.