Москва требует от США данные о переданном Польше россиянине: Вашингтон умудрился нарушить конвенцию

Власти США связывают Дмитрия Васильева, экс-главу криптобиржи Wex, с делом Александра Винника, которого ранее обвиняли в управлении криптобиржей BTC-e. По мнению американцев, эта платформа использовалась для отмывания денег, полученных от хакерских атак, коррупции и наркоторговли. Винник провел почти восемь лет в заключении без приговора, но в начале 2025 года его дело закрыли, и он вернулся в Россию после обмена на американца Марка Фогеля, осужденного в РФ.