Москва требует от США данные о переданном Польше россиянине: Вашингтон умудрился нарушить конвенцию

США не сообщили посольству России об аресте гражданина РФ Дмитрия Васильева, которого выдала Польша по запросу американских властей. В связи с этим российская дипмиссия направила в Госдепартамент США ноту с требованием предоставить данные о местонахождении, здоровье и правовом статусе Васильева, а также обеспечить доступ к нему консульских сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в посольстве РФ в Вашингтоне.
По данным дипмиссии, американская сторона не уведомила посольство о задержании Васильева, несмотря на обязательства по Консульской конвенции 1964 года. В посольстве подчеркнули, что после получения официальных сведений о россиянине дипломаты немедленно свяжутся с ним и окажут необходимую правовую и консульскую поддержку.
Власти США связывают Дмитрия Васильева, экс-главу криптобиржи Wex, с делом Александра Винника, которого ранее обвиняли в управлении криптобиржей BTC-e. По мнению американцев, эта платформа использовалась для отмывания денег, полученных от хакерских атак, коррупции и наркоторговли. Винник провел почти восемь лет в заключении без приговора, но в начале 2025 года его дело закрыли, и он вернулся в Россию после обмена на американца Марка Фогеля, осужденного в РФ.