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Путину направили доклад о мерах по блокировке звонков мошенников с Украины

Российским ведомствам требуется к июлю исполнить поручение по блокировке мошеннических звонков с Украины.

Источник: Аргументы и факты

Правительство РФ направило президенту России Владимиру Путину доклад о мерах по блокировке вредоносных звонков с Украины, сообщили в секретариате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Доклад об исполнении поручения направлен президенту», — сказано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Российским ведомствам требуется исполнить соответствующее поручение Путина к июлю. Кроме правительства, этим вопросом должны были заняться Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел.

Напомним, в декабре Путин заявил, что телефонное мошенничество на Украине стало частью госполитики и методом атаки на Россию. По его словам, такой вид преступной деятельности зачастую организован украинскими госорганами.

В апреле президент РФ поручил правительству и Центробанку разработать единый системный подход к организации противодействия мошенническим действиям при использовании современных технологий.

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