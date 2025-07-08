Путину направили доклад о мерах по блокировке звонков мошенников с Украины

Правительство РФ направило президенту России Владимиру Путину доклад о мерах по блокировке вредоносных звонков с Украины, сообщили в секретариате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Доклад об исполнении поручения направлен президенту», — сказано в сообщении, которое цитирует ТАСС.
Российским ведомствам требуется исполнить соответствующее поручение Путина к июлю. Кроме правительства, этим вопросом должны были заняться Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел.
Напомним, в декабре Путин заявил, что телефонное мошенничество на Украине стало частью госполитики и методом атаки на Россию. По его словам, такой вид преступной деятельности зачастую организован украинскими госорганами.
В апреле президент РФ поручил правительству и Центробанку разработать единый системный подход к организации противодействия мошенническим действиям при использовании современных технологий.