Пентагон сообщил о предстоящей отправке Украине вооружения

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал отправить Украине больше оборонительных средств. По его словам, Киев получает очень сильные удары и должен иметь возможность защищать себя. Президент США подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах.