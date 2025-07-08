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Пентагон сообщил о предстоящей отправке Украине вооружения

Представители Пентагона подтвердили планы Соединённых Штатов по поставке Украине дополнительных партий оборонительных вооружений. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Life.ru

«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — уточняет агентство.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал отправить Украине больше оборонительных средств. По его словам, Киев получает очень сильные удары и должен иметь возможность защищать себя. Президент США подчеркнул, что речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах.

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