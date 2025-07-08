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Трамп объявил о введении пошлин на товары из Казахстана с 1 августа

Размер пошлин — 25%

Источник: Reuters

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп сообщил о введении в США пошлин на импорт.

В список, состоящий из 14 стран, попал и Казахстан. В отношении республики введут 25% пошлин на товары, поставляемые в Соединенные Штаты.

Ранее в Минторговли Казахстана заявляли, что введение пошлин существенно не повлияет на экспорт Казахстана. Что с США ведутся переговоры о неприменении тарифов.

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