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Пентагон собирается отправить вооружение Киеву, но есть нюанс

Украина получит помощь от США в виде оборонительных вооружений.

Украина получит помощь от США в виде оборонительных вооружений. Отправка ожидается в ближайшее время, заявили в Пентагоне, передает агентство Рейтер.

«Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения», — говорится в сообщении.

Американский президент Дональд Трамп до этого объявил, что намерен поддержать киевский режим поставками еще большего количества оружия. Однако, по его словам, в первую очередь речь идет об оборонительных средствах.

По словам Трампа, киевский режим сейчас получает мощные удары по своим территориям. Поэтому, считает глава Белого дома, у Украины должна быть возможность защищаться.

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