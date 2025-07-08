Известный жонглер вернулся к ремеслу, хотя чуть не потерял руку на СВО

«…На всех деревьях и на тех, на которых мы спасались, во множественном числе сидели мыши, барсуки, еноты, ласки, на нижних толстых сучьях умудрялись приспособиться лисы и кабаны…. С нашими пушистыми соратниками мы на деревьях пересидели сутки, пока не ушла вода. Никто никого не ел. Хочешь выжить — живи мирно», — поделился Анатолий Тесленко подробностями боев на херсонских островах Днепра с корреспондентом «Российской газеты».