Известный жонглер вернулся к ремеслу, хотя чуть не потерял руку на СВО

Ветеран специальной военной операции, известный российский жонглер Анатолий Тесленко вернулся к выступлениям на сцене после завершения реабилитации. О своей истории он рассказах в рамках интервью «Российской газете».
«…На всех деревьях и на тех, на которых мы спасались, во множественном числе сидели мыши, барсуки, еноты, ласки, на нижних толстых сучьях умудрялись приспособиться лисы и кабаны…. С нашими пушистыми соратниками мы на деревьях пересидели сутки, пока не ушла вода. Никто никого не ел. Хочешь выжить — живи мирно», — поделился Анатолий Тесленко подробностями боев на херсонских островах Днепра с корреспондентом «Российской газеты».
Как указали в издании, за проявленное в зоне СВО мужество артист с Цветного бульвара был удостоен медали «За Отвагу». На одном из боевых заданий Анатолий Тесленко получил тяжелое ранение, которое едва не лишило его возможности вернуться к жонглерскому ремеслу — к счастью, в ходе сложнейшей операции хирургу удалось спасти руку солдата, хотя изначально ее собирались ампутировать.
Стоит отметить, что тема жизни «на гражданке» является крайне актуальной для многой бойцов Вооруженных сил России, которые покидают зону СВО. В конце декабря 2024 года в рамках эксклюзивного репортажа «МК» российские солдата поделились подробностями своего сложного пути.