Узбекистан договаривается об упрощении визовых процедур для своих граждан

Особое внимание было уделено визовым процедурам в страны, не имеющие дипломатических представительств в Узбекистане — такие как Канада, Аргентина, Австралия и другие. В таких случаях гражданам приходится сталкиваться с дополнительными расходами и сложной логистикой. В связи с этим узбекская сторона предложила перенести часть визовых процедур — включая сдачу биометрии и проведение собеседований — в местные офисы VFS Global, чтобы минимизировать временные и финансовые издержки.