Узбекистан договаривается об упрощении визовых процедур для своих граждан

Компания обслуживает около 70 стран и выступает посредником между заявителями и государственными органами: обеспечивает приём документов, биометрии, онлайн-консультации, но при этом не принимает решения о выдаче виз — это прерогатива соответствующих консульств.
В ходе встречи обсуждались перспективы расширения присутствия VFS Global в регионах Узбекистана. Представители МИД выразили заинтересованность в постепенном увеличении числа офисов компании за пределами Ташкента и Самарканда, что особенно важно для жителей отдалённых территорий.
Одной из достигнутых договорённостей стало внедрение формата мобильного обслуживания — выездных приёмов сотрудников VFS Global по коллективным заявкам. Эти услуги будут предоставляться на платной основе и значительно упростят доступ к визовой поддержке тем, кто ранее был вынужден преодолевать сотни километров до визовых центров.
Особое внимание было уделено визовым процедурам в страны, не имеющие дипломатических представительств в Узбекистане — такие как Канада, Аргентина, Австралия и другие. В таких случаях гражданам приходится сталкиваться с дополнительными расходами и сложной логистикой. В связи с этим узбекская сторона предложила перенести часть визовых процедур — включая сдачу биометрии и проведение собеседований — в местные офисы VFS Global, чтобы минимизировать временные и финансовые издержки.
Стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества, реализации совместных инициатив и повышению качества предоставляемых визовых услуг для граждан Узбекистана.