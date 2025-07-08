Подписан закон о компенсациях за контрафакт и «пиратство»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок взыскания возмещения ущерба за посягательство на исключительные права в отношении объектов интеллектуальной собственности (РИД). Официальный текст закона размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Размеры компенсационных выплат за подобные нарушения претерпели изменения в ряде аспектов. Сумма возмещения за нарушение авторских прав на произведение возросла вдвое, достигнув 10 миллионов рублей. Для производителей контрафактной промышленной продукции компенсация теперь также определена в 10 миллионов рублей, при этом ее минимальная планка повысилась впятеро — до 50 тысяч рублей.
Однако если лицо не осознавало факта нарушения исключительных прав на РИД либо нарушение совершено им впервые, величина компенсации для него сокращается. Нарушитель обязан будет выплатить правообладателю не более 100 тысяч рублей либо сумму, кратную стоимости контрафактного изделия или цене лицензии на использование оригинального объекта.
Законодательно закреплено: при нарушении исключительных прав нескольких правообладателей посредством выпуска единого товара, данное деяние рассматривается как одно нарушение, а не множественное. При реализации, например, контрафактной футболки, содержащей изображения нескольких анимационных персонажей и торговых марок одновременно, для целей компенсации допустимо исходить из факта единого нарушения. Это объясняется тем, что все объекты интеллектуальных прав и средства индивидуализации размещены на одном изделии, а финансовый итог от его реализации не зависит от количества изображений, — поясняли разработчики инициативы.
Добавим, что закон вступит в силу по истечении трех месяцев с даты официальной публикации.
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