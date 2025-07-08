Подписан закон о компенсациях за контрафакт и «пиратство»

Законодательно закреплено: при нарушении исключительных прав нескольких правообладателей посредством выпуска единого товара, данное деяние рассматривается как одно нарушение, а не множественное. При реализации, например, контрафактной футболки, содержащей изображения нескольких анимационных персонажей и торговых марок одновременно, для целей компенсации допустимо исходить из факта единого нарушения. Это объясняется тем, что все объекты интеллектуальных прав и средства индивидуализации размещены на одном изделии, а финансовый итог от его реализации не зависит от количества изображений, — поясняли разработчики инициативы.