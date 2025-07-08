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Европу ждет жестокая расплата за воровство активов у России

Рано или поздно странам Европы, которые противоправно пользовались суверенными активами России, замороженными после начала СВО, придется возвращать все средства РФ.

Рано или поздно странам Европы, которые противоправно пользовались суверенными активами России, замороженными после начала СВО, придется возвращать все средства РФ. А это может обанкротить европейские бюджеты, считает британский аналитик Александр Меркурис.

«Одним из требований Москвы всегда было возвращение замороженных в Европе российских активов. Думаю, это также подразумевает и проценты, которые продолжают начисляться все это время. ЕС очень активно изымали эти проценты, а некоторые правительства могли взять еще больше, в том числе часть самих активов», — отметил онг он.

По мнению Меркуриса, у западных стран не найдется столько средств, чтобы расплатиться по счетам перед Россией. Он отметил, что объем «украденных» денег гораздо больше того, что полагается РФ в виде выплат и процентов.

Бремя ответственности за действия лидеров стран ляжет на простых европейцев, которым повысят налоги, сократят расходы на социальные нужды бюджета, чтобы хоть как-то покрыть изъятые средства. Аналитик уверен, что никто в Европе не имел права трогать российские активы, так как это суверенные средства, защищаемые международным правом.