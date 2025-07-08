Рано или поздно странам Европы, которые противоправно пользовались суверенными активами России, замороженными после начала СВО, придется возвращать все средства РФ. А это может обанкротить европейские бюджеты, считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Одним из требований Москвы всегда было возвращение замороженных в Европе российских активов. Думаю, это также подразумевает и проценты, которые продолжают начисляться все это время. ЕС очень активно изымали эти проценты, а некоторые правительства могли взять еще больше, в том числе часть самих активов», — отметил онг он.
По мнению Меркуриса, у западных стран не найдется столько средств, чтобы расплатиться по счетам перед Россией. Он отметил, что объем «украденных» денег гораздо больше того, что полагается РФ в виде выплат и процентов.
Бремя ответственности за действия лидеров стран ляжет на простых европейцев, которым повысят налоги, сократят расходы на социальные нужды бюджета, чтобы хоть как-то покрыть изъятые средства. Аналитик уверен, что никто в Европе не имел права трогать российские активы, так как это суверенные средства, защищаемые международным правом.