Трамп заявил Нетаньяху о своём разочаровании из-за позиции РФ по Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп испытывает разочарование из-за позиции президента России Владимира Путина по украинскому конфликту. Об этом американский лидер заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — сказал Трамп.
Кроме того, глава Белого дома вновь выразил мнение, что украинского конфликта «не должно было произойти».
Напомним, 19 июня Владимир Путин сообщил, что представители Москвы и Киева готовы к возобновлению переговоров после 22 июня. Он уточнял, российская делегация поддерживает контакт с украинской стороной.
3 июля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Их беседа длилась около часа. Разговор был посвящён в том числе вопросу урегулирования конфликта на Украине.