Пентагон подтвердил планы по отправке Киеву «оборонительных вооружений»

«По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы обеспечить украинцам возможность обороняться, пока мы работаем над тем, чтобы добиться устойчивого мира и остановить убийства», — заявил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующие планы американской администрации. Он добавил, что Пентагон по-прежнему придерживается планов «проведения анализа военных поставок по всему миру».