Дмитриев ткнул носом фон дер Ляйен в продолжающийся «Пфайзергейт»: глава РФПИ перешёл на язык фактов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утаивает информацию о закупках вакцин против коронавируса в Евросоюзе.
«“Пфайзергейт” (Pfizergate) реален… Просто факты. Урсула фон дер Ляйен скрывает правду», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее стало известно, что в Страсбурге на заседании Европарламента планируется обсудить возможность вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Поводом стали нарушения, допущенные при закупке вакцин в период пандемии.
Напомним, что суд ЕС признал Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии сведений о контрактах на приобретение вакцин против COVID-19 в 2021—2023 годах. Американское издание The New York Times подало иск против главы Еврокомиссии. Журналисты указали, что фон дер Ляйен не предоставила доступ к переписке с Альбертом Бурла, главой компании Pfizer, где обсуждались сделки на поставку вакцин на сумму более 30 миллиардов евро.