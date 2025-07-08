Дмитриев ткнул носом фон дер Ляйен в продолжающийся «Пфайзергейт»: глава РФПИ перешёл на язык фактов

Напомним, что суд ЕС признал Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии сведений о контрактах на приобретение вакцин против COVID-19 в 2021—2023 годах. Американское издание The New York Times подало иск против главы Еврокомиссии. Журналисты указали, что фон дер Ляйен не предоставила доступ к переписке с Альбертом Бурла, главой компании Pfizer, где обсуждались сделки на поставку вакцин на сумму более 30 миллиардов евро.