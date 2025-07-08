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Дмитриев ткнул носом фон дер Ляйен в продолжающийся «Пфайзергейт»: глава РФПИ перешёл на язык фактов

Дмитриев: фон дер Ляйен пытается скрыть правду о закупках вакцин от COVID-19.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утаивает информацию о закупках вакцин против коронавируса в Евросоюзе.

«“Пфайзергейт” (Pfizergate) реален… Просто факты. Урсула фон дер Ляйен скрывает правду», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее стало известно, что в Страсбурге на заседании Европарламента планируется обсудить возможность вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Поводом стали нарушения, допущенные при закупке вакцин в период пандемии.

Напомним, что суд ЕС признал Урсулу фон дер Ляйен виновной в сокрытии сведений о контрактах на приобретение вакцин против COVID-19 в 2021—2023 годах. Американское издание The New York Times подало иск против главы Еврокомиссии. Журналисты указали, что фон дер Ляйен не предоставила доступ к переписке с Альбертом Бурла, главой компании Pfizer, где обсуждались сделки на поставку вакцин на сумму более 30 миллиардов евро.

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