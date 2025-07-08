Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: я огорчен тем, что Путин не остановился

Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: РИА "Новости"

«Я огорчен тем, что (президент России Владимир — “Ъ”) Путин не остановился», — сказал он, отвечая на вопрос об американских поставках оружия Украине.

Трамп также назвал российско-украинский конфликт «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом».

В телефонном разговоре 3 июля президенты России и США обсуждали конфликт на Украине. Трамп настаивал на быстром прекращении боевых действий, а Владимир Путин подтвердил готовность России к поиску дипломатического решения. После разговора президент США заявил об отсутствии прогресса. Кремль ответил, что предпочтет политико-дипломатический путь для достижения целей операции, но пока это невозможно, боевые действия продолжатся.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше