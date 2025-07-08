Трамп: я огорчен тем, что Путин не остановился

В телефонном разговоре 3 июля президенты России и США обсуждали конфликт на Украине. Трамп настаивал на быстром прекращении боевых действий, а Владимир Путин подтвердил готовность России к поиску дипломатического решения. После разговора президент США заявил об отсутствии прогресса. Кремль ответил, что предпочтет политико-дипломатический путь для достижения целей операции, но пока это невозможно, боевые действия продолжатся.