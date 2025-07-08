Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом вручил американскому лидеру копию обращения в Нобелевский комитет, выдвигающего американского лидера на соискание премии мира.
«Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить», — процитировал телеканал Fox News заявление Нетаньяху.
По словам главы израильского правительства, данная инициатива призвана отметить вклад Дональда Трампа в продвижение мирного процесса на глобальном уровне. Особо подчеркиваются усилия Соединенных Штатов по урегулированию взаимодействия между Израилем и рядом арабских государств.
Президент США выразил Нетаньяху благодарность, указав, что не был осведомлен об этом поступке премьер-министра еврейского государства.
Напомним, что 13 июня 2025 года Израиль инициировал военную операцию «Народ как лев», нанеся удары по иранским ядерным объектам. 24 июня, после 12 дней взаимных ракетных атак, Иран и Израиль достигли договоренности о прекращении огня. В ходе конфликта израильские силы атаковали ключевые ядерные и военные объекты Исламской Республики. 22 июня текущего гоад к Израилю присоединились США, нанеся удары по ядерным комплексам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
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