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Трамп допустил отмену санкций против Ирана в «надлежащее время»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о своей готовности рассмотреть возможность снятия санкций против Ирана, как только для этого настанет «надлежащее время». Американский лидер выразил надежду на то, что отмена ограничительных мер даст Тегерану шанс на восстановление. Заявление республиканца прозвучало в Белом доме в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: Life.ru

«У нас в отношении Ирана есть болезненные санкции, очень болезненные. И я бы хотел быть в состоянии в надлежащее время отменить эти санкции, дать им шанс на восстановление», — подчеркнул Трамп.

Хозяин Белого дома также добавил, что хотел бы видеть Иран, стремящимся к мирному развитию, а не призывающим к враждебным действиям в отношении Америки и Израиля. Ранее Трамп уже высказывал подобные мысли, но подчёркивал, что не намерен смягчать санкции после заявлений духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над США и Израилем.

Ранее спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф назвал сроки встречи представителей США и Ирана. По его словам, переговоры между делегациями касательно ядерного соглашения могут состояться уже на следующей неделе.

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