Трамп допустил отмену санкций против Ирана в «надлежащее время»

«У нас в отношении Ирана есть болезненные санкции, очень болезненные. И я бы хотел быть в состоянии в надлежащее время отменить эти санкции, дать им шанс на восстановление», — подчеркнул Трамп.
Хозяин Белого дома также добавил, что хотел бы видеть Иран, стремящимся к мирному развитию, а не призывающим к враждебным действиям в отношении Америки и Израиля. Ранее Трамп уже высказывал подобные мысли, но подчёркивал, что не намерен смягчать санкции после заявлений духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над США и Израилем.
Ранее спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф назвал сроки встречи представителей США и Ирана. По его словам, переговоры между делегациями касательно ядерного соглашения могут состояться уже на следующей неделе.