Трамп допустил отмену санкций против Ирана в «надлежащее время»

Хозяин Белого дома также добавил, что хотел бы видеть Иран, стремящимся к мирному развитию, а не призывающим к враждебным действиям в отношении Америки и Израиля. Ранее Трамп уже высказывал подобные мысли, но подчёркивал, что не намерен смягчать санкции после заявлений духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над США и Израилем.