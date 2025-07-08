Военнопленный рассказал о матери, у которой забрали всех трёх сыновей в ВСУ

Куропаткин уточнил, что двоих его братьев забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК), при этом один пропал без вести, а другой находится на реабилитации после ранения. По его словам, у одного из братьев остались жена и сын, а у пропавшего — супруга и двое детей, но материальную помощь от государства им не предоставляют.