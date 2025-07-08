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Военнопленный рассказал о матери, у которой забрали всех трёх сыновей в ВСУ

Украинские власти не предоставили поддержку пенсионерке, у которой забрали трёх сыновей в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом РИА «Новости» сообщил её сын — пленный военнослужащий Виктор Куропаткин.

Источник: Life.ru

«Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы. Мать старенькую бросили», — сказал он.

Куропаткин уточнил, что двоих его братьев забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК), при этом один пропал без вести, а другой находится на реабилитации после ранения. По его словам, у одного из братьев остались жена и сын, а у пропавшего — супруга и двое детей, но материальную помощь от государства им не предоставляют.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход выразила сомнения в искренности стремления киевских властей к завершению вооружённого конфликта. По её словам, ВСУ несут «сумасшедшие» потери, о которых власти не говорят.