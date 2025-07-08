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Дмитриев: фон дер Ляйен скрывает правду о закупках вакцин от коронавируса

Глава РФПИ считает, что в отношении председателя Еврокомиссии могут вынести вотум недоверия.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывает правду о закупках ЕС вакцин против коронавирусной инфекции, написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на обсуждение в Европарламенте вопроса, касающегося вотума недоверия руководителю ЕК в связи со скандалом вокруг закупок этих вакцин во время пандемии. Дискуссия состоялась в законодательном органе ЕС 7 июля. На 10 июля намечено голосование по вынесению вотума недоверия.

Некоторые СМИ назвали этот процесс «Пфайзергейт» — по наименованию вакцины, выпускавшейся на Западе фармацевтической компанией Pfizer.

«“Пфайзергейт” (Pfizergate) реален… Просто факты. Урсула фон дер Ляйен скрывает правду», — отметил Дмитриев на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, 7 июля перед зданием Европарламента в Брюсселе прошла акция протеста против Урсулы фон дер Ляйен. На митинг в поддержку вынесения вотума недоверия главе ЕК пришло приблизительно 50 человек.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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