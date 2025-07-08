Дмитриев: фон дер Ляйен скрывает правду о закупках вакцин от коронавируса

Так он отреагировал на обсуждение в Европарламенте вопроса, касающегося вотума недоверия руководителю ЕК в связи со скандалом вокруг закупок этих вакцин во время пандемии. Дискуссия состоялась в законодательном органе ЕС 7 июля. На 10 июля намечено голосование по вынесению вотума недоверия.