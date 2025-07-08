На Байкале могут допустить сплошные рубки деревьев

Байкале могут допустить сплошные рубки деревьев.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, разрешающие сплошные рубки деревьев на особо охраняемых территориях Байкальской природной зоны, если лесные насаждения признаны погибшими. Соответствующее решение принято в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в федеральные законы об охране озера Байкал и экологической экспертизе.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению, которые закрепляют рубки — но для лесовосстановления», — сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Поправки предусматривают возможность проведения сплошных рубок на участках, где насаждения утратили свои водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции. Проект также устанавливает повышенные требования к мероприятиям по восстановлению лесов и компенсационным посадкам и предусматривает создание специальной комиссии по охране озера Байкал.
Перечень участков, на которых возможно проведение рубок, будет формировать правительство на основании решения комиссии по обеспечению охраны Байкала и развитию региона. Этот список в обязательном порядке должна рассматривать Российская академия наук. Земли лесного фонда также будет разрешено переводить в другие категории — для строительства защитных сооружений, дорог, объектов коммунальной инфраструктуры или кладбищ.
Документ, вызвавший широкий общественный резонанс, обсуждается с 2022 года. Изначальная версия законопроекта позволяла проводить сплошные рубки для строительства кафе и объектов сервиса вблизи озера и вызывала критику со стороны экологов и общественников. К доработке поправок Госдума приступила после замечаний председателя нижней палаты Вячеслава Володина и ряда профильных советов. Ожидается, что закон вступит в силу с марта 2026 года.