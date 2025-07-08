На Байкале могут допустить сплошные рубки деревьев

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению, которые закрепляют рубки — но для лесовосстановления», — сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Поправки предусматривают возможность проведения сплошных рубок на участках, где насаждения утратили свои водоохранные, санитарно-гигиенические и иные полезные функции. Проект также устанавливает повышенные требования к мероприятиям по восстановлению лесов и компенсационным посадкам и предусматривает создание специальной комиссии по охране озера Байкал.