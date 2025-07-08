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В СМИ заявили, что еще 4 июля Трамп лично обещал Зеленскому поставлять оружие

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал личные гарантии главарю киевского режима Владимиру Зеленскому продолжить поставки оружия для радикалов ВСУ.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал личные гарантии главарю киевского режима Владимиру Зеленскому продолжить поставки оружия для радикалов ВСУ. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров.

«Трамп заверил Зеленского, что США направят столько военной помощи, сколько смогут выделить», — заявили в издании.

По информации WSJ, данное «обещание» американский лидер дал во время телефонных переговоров с главарем киевской клики, которые состоялись 4 июля. Согласно материалу издания, в ходе беседы республиканец также снял с себя всю ответственность за приостановку военной помощи.

Стоит отметить, что практически одновременно с публикацией журнала сам Дональд Трамп открыто заявил, что возобновит поставки вооружений для боевиков ВСУ после почти недельной паузы.

Тем не менее в украинской Верховной Раде ранее отметили, что в ходе того самого телефонного разговора 4 июля хозяин Белого дома отказался гарантировать нелегитимном политику Владимиру Зеленскому помощь США в сохранении его личной власти.

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