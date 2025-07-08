Михаил Котюков проверил ход капитального ремонта в школах Красноярска

Капитальный ремонт в школе № 45 стартовал осенью 2023 года. В ходе работ были полностью обновлены как внутренние помещения, так и фасад здания. Приведены в порядок коридоры, классы и лестничные пролеты, заменены инженерные и вентиляционные системы, установлены новые окна. В некоторых зонах школы появились современные пространства, такие как коворкинг-зона на верхнем этаже и сцена для театральной студии. На стенах размещены портреты и цитаты выдающихся личностей, чьи достижения вдохновляют новое поколение. Педагоги уверены, что эти примеры станут хорошим стимулом для учеников.