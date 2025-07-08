Михаил Котюков проверил ход капитального ремонта в школах Красноярска

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил школы № 45 и № 82, где в рамках национального проекта «Молодежь и дети» осуществляется капитальный ремонт.
На время проведения работ учебный процесс в этих учреждениях был приостановлен, однако 1 сентября 2025 года учащиеся смогут вернуться к занятиям в современных и комфортных условиях.
Капитальный ремонт в школе № 45 стартовал осенью 2023 года. В ходе работ были полностью обновлены как внутренние помещения, так и фасад здания. Приведены в порядок коридоры, классы и лестничные пролеты, заменены инженерные и вентиляционные системы, установлены новые окна. В некоторых зонах школы появились современные пространства, такие как коворкинг-зона на верхнем этаже и сцена для театральной студии. На стенах размещены портреты и цитаты выдающихся личностей, чьи достижения вдохновляют новое поколение. Педагоги уверены, что эти примеры станут хорошим стимулом для учеников.
Губернатор осмотрел обновленные кабинеты, лаборатории, актовый зал и пищеблок, а также оценил новое оборудование, устанавливаемое в классах. Кроме того, Михаил Котюков ознакомился с благоустройством прилегающей территории, где к новому учебному году планируется обновление спортивной площадки и установка малых архитектурных форм.
Педагогический коллектив уже готовит классы ко Дню знаний, создавая тематические зоны по предметам. В этом году в школу № 45 придут 1500 учеников.
Капитальный ремонт школы № 82 начался весной 2024 года. На сегодняшний день завершены отделка стен, потолков и полов, установка окон и дверей, а также модернизация систем водоснабжения и электроснабжения. Помещения школы адаптированы под интересы учащихся, что позволит им реализовывать свои инициативы и проекты.
Губернатор обсудил с подрядчиками сроки завершения ремонта и монтажа оборудования. Исполняющий обязанности главы Красноярска Алексей Шувалов сообщил о предстоящем благоустройстве территории и капитальном ремонте спортивной площадки. Это небольшое спортивное ядро школы стало центром притяжения для семей Октябрьского района, поддерживающих здоровый образ жизни. 1 сентября в обновленную школу № 82 придут 800 учеников.
Кроме того, этим летом к открытию после капитального ремонта готовятся красноярские лицеи №№ 2 и 11, а также школы №№ 42 и 53.