В России изменится порядок прохождения службы: Новые правила для военных

Президент России Владимир Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, иностранные граждане, служащие в российской армии, теперь смогут выполнять задачи не только в условиях ЧП, военного положения или конфликтов, но и во время мобилизации.
Также уточнен порядок увольнения военнослужащих-контрактников. Если у них есть несколько оснований для увольнения, они смогут выбрать одно из них. Исключение составляют особые случаи, включая включение в реестр иноагентов.
«Военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь — включение в реестр иноагентов», — говорится в документе.
Ранее Путин подписал закон об ужесточении наказания за неуведомление военкомата о смене места жительства. Госдума исключила из первоначальной версии закона пункт о трехмесячном сроке для постановки на учет по новому месту жительства. Размер штрафа теперь составляет от 10 до 20 тысяч рублей.
Помимо прочего стало известно, что глава России подписал закон, согласно которому все граждане Луганской и Донецкой Народных Республик, которые уже принимали участие в боевых действиях в составе воинских формирований Донбасса, освобождаются от обязательного призыва в армию. Данные поправки внесены в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что в ряды Вооруженных сил России в текущем году пополнят более 13 тысяч офицеров. Он подчеркнул, что выпускники российских военных и силовых вузов сталкиваются с важными задачами, которые направлены на защиту суверенитета и национальных интересов страны.
Тем временем правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается разрешить людям, не имеющим российского гражданства, заключать контракты с Министерством обороны и служить в рядах Вооружённых сил.