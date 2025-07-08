В России изменится порядок прохождения службы: Новые правила для военных

«Военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь — включение в реестр иноагентов», — говорится в документе.