Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеленский не сможет этого принять»: На Западе заявили о необходимости смены власти в Киеве

Запад может добиться продвижения в российско-украинских переговорах только в случае отстранения главаря киевского режима Владимира Зеленского, уверен политолог Николай Петро. Он выразил своё мнение в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаса.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, для эффективного содействия мирному процессу необходимо заставить украинскую власть принять диалог, от которого она сейчас отказывается. Петро отметил, что экс-комик не готов к компромиссам, необходимым для урегулирования конфликта. Поэтому, по его мнению, без отставки главаря не обойтись.

«Очевидно, что Зеленский не сможет этого принять. Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обременённая наследием конфликта и способная проводить новую политику», — отметил он.

Политолог также подчеркнул, что многое зависит от поддержки Запада. Он сомневается, будут ли США и страны Европы лишь демонстрировать поддержку новой власти или действительно возьмут на себя ответственность за её укрепление и продвижение мирных инициатив.

А ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить Украине больше вооружения. По его словам, речь идёт в первую очередь об «оборонительных» средствах. Представители Пентагона подтвердили планы Белого дома о дополнительных поставках.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше