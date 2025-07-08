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Главред «Sputnik Азербайджан» останется под арестом после отклоненной апелляции

Суд в Баку оставил без удовлетворения прошение юриста главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых о пересмотре выбранной меры пресечения.

Суд в Баку оставил без удовлетворения прошение юриста главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых о пересмотре выбранной меры пресечения. Об этом РИА Новости рассказали представители информагентства Sputnik.

«…Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей», — сообщили РИА Новости сотрудники Sputnik.

Отмечается, что также была отклонена апелляция об освобождении шеф-редактора издания Евгения Белоусова. Как и его коллега, он находится под арестом с 1 июля.

В то же время, несколькими днями ранее Бакинский суд освободил из-под стражи пятерых представителей «Sputnik Азербайджан». Однако апелляционная жалоба была удовлетворена исключительно в отношении граждан кавказской Республики.