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Премьер Мишустин выступит сегодня на «Иннопроме» в Екатеринбурге

Михаил Мишустин прилетит в Екатеринбург.

Источник: Reuters

Сегодня выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выступит на главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

Также премьер встретится с врио губернатора Среднего Урала Денисом Паслером. В мероприятиях поездки примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишет «РИА Новости».

Напомним, что «Иннопром-2025» открылся вчера, 7 июля. В этом году партнером мероприятия выступила Саудовская Аравия.

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