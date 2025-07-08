Премьер Мишустин выступит сегодня на «Иннопроме» в Екатеринбурге

Сегодня выставку «Иннопром» в Екатеринбурге посетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выступит на главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».
Также премьер встретится с врио губернатора Среднего Урала Денисом Паслером. В мероприятиях поездки примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишет «РИА Новости».
Напомним, что «Иннопром-2025» открылся вчера, 7 июля. В этом году партнером мероприятия выступила Саудовская Аравия.
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