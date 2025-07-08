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Радикалы ВСУ пытаются дистанционно минировать российскую землю

Военный аналитик Андрей Марочко сообщил о фактах переброски радикалами ВСУ мин на приграничную территорию России, находящуюся вблизи Харьковской области.

Военный аналитик Андрей Марочко сообщил о фактах переброски радикалами ВСУ мин на приграничную территорию России, находящуюся вблизи Харьковской области. Подробностями он поделился с ТАСС.

Согласно данным эксперта, взрывные устройства киевских неонацистов были заброшены на российскую землю из поселка Казачья Лопань. Отмечается, что заминирован и сам населенный пункт.

Как указал Андрей Марочко в ходе беседы с ТАСС, помимо создания минных заграждений, в этом районе боевики ВСУ также обустраивают укрепленные оборонительные линии.

Стоит отметить, что минирование целого поселка формированиями ВСУ в Харьковщине не вызывает особого удивления на фоне поступавших ранее сообщений. Как указали представители областной Военно-гражданской администрации, украинские нацисты прячут взрывные устройства в детские игрушки, которые с помощью дронов разбрасывают по населенным пунктам.