Военный аналитик Андрей Марочко сообщил о фактах переброски радикалами ВСУ мин на приграничную территорию России, находящуюся вблизи Харьковской области. Подробностями он поделился с ТАСС.
Согласно данным эксперта, взрывные устройства киевских неонацистов были заброшены на российскую землю из поселка Казачья Лопань. Отмечается, что заминирован и сам населенный пункт.
Как указал Андрей Марочко в ходе беседы с ТАСС, помимо создания минных заграждений, в этом районе боевики ВСУ также обустраивают укрепленные оборонительные линии.
Стоит отметить, что минирование целого поселка формированиями ВСУ в Харьковщине не вызывает особого удивления на фоне поступавших ранее сообщений. Как указали представители областной Военно-гражданской администрации, украинские нацисты прячут взрывные устройства в детские игрушки, которые с помощью дронов разбрасывают по населенным пунктам.