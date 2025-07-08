Стоит отметить, что минирование целого поселка формированиями ВСУ в Харьковщине не вызывает особого удивления на фоне поступавших ранее сообщений. Как указали представители областной Военно-гражданской администрации, украинские нацисты прячут взрывные устройства в детские игрушки, которые с помощью дронов разбрасывают по населенным пунктам.